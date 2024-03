Gerücht: Seth Rogen produziert einen R-Rated-Animationsfilm Venom

HQ

Seth Rogen ist als eine Art Verwalter für Superhelden- und Comic-Adaptionen bekannt geworden, wobei der Comedy-Filmemacher als Produzent (und in einigen Situationen sogar als Star) an Invincible, The Boys und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem beteiligt ist. Nun, wenn man dem Insider CanWeGetSomeToast glauben darf, wird er auch versuchen, ein Venom Projekt für Sony zu produzieren.

So wie es aussieht, wird es nicht das gleiche Venom sein, in dem Tom Hardy die Hauptrolle spielt, da es sich um ein R-Rated-Animationsprojekt handeln soll. Während Sonys Spider -bezogene Projekte von unterschiedlicher Qualität waren, wurden die Comic-/Graphic-Novel-Adaptionen, an denen Rogen beteiligt war, in den meisten Fällen gut aufgenommen (einschließlich der Preacher TV-Serie), was uns zuversichtlich stimmt, dass Venom auch in den richtigen Händen ist.

Es gibt kein Wort darüber, wann dieses Projekt erscheinen wird oder wo, da aufgrund von Lizenzvereinbarungen Spider -bezogene Inhalte normalerweise nicht sofort auf Disney+ kommen und oft zuerst woanders eingekauft werden. In Anbetracht von Rogens Verbindungen zu Amazon und Prime Video könnte das animierte Projekt vielleicht auf dieser Plattform landen.