Gerücht: Sarah Bond soll übernehmen - Spencer könnte auf dem Weg nach draußen sein

Lange Zeit wird darüber spekuliert, wie viele Jahre Xbox-Chef Phil Spencer noch in seiner Rolle bleiben will. Immerhin hat er die Position nun schon seit über elf Jahren inne, und neuen Gerüchten zufolge - vor allem vom bekannten Leaker Ghost of Hope - soll Spencer die Zügel an Sarah Bond übergeben, sobald die nächste Hardware-Generation auf den Markt kommt, voraussichtlich zwischen 2026 und 2027. Es heißt, dass die beiden hinter den Kulissen eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wenn die Zeit gekommen ist.

Spencer hat natürlich eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Expansion von Xbox gespielt. Aber da viele langjährige Fans zunehmend kritisch gegenüber den aus ihrer Sicht fragwürdigen Entscheidungen geworden sind, ist seine Führung immer mehr unter die Lupe genommen worden. Dies gilt insbesondere jetzt, in einer Zeit großer Umbrüche, die von massiven Entlassungen, abgesagten Projekten und wachsender Unsicherheit darüber geprägt sind, ob Xbox überhaupt noch als Hardware-Marke existieren wird.

Glaubst du, dass es endlich an der Zeit ist, dass Spencer die Fackel an jemand Neuen weitergibt?