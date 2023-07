Gerücht: Rise of the Ronin soll Anfang 2024 erscheinen

Obwohl er sich aus solchen Angelegenheiten zurückgezogen zu haben schien, ist der berüchtigte Leaker The Snitch wieder dabei, diesmal um einem Leak über den nächsten Titel von Team Ninja, Rise of the Ronin, die Ehre zu geben (vorerst sein eigenes).

Wir wissen bisher nicht viel darüber, außer dass es viel hektischer zu sein scheint als die anderen ARPG-Titel des Studios, wie Nioh oder das neuere Wo Long: Fallen Dynasty, wie im Ankündigungstrailer im letzten September zu sehen ist.

HQ

Jetzt sieht es so aus, als hätten wir ein kürzeres Veröffentlichungsfenster (Anfang 2024) und einige Details darüber, wie dieses PlayStation 5-exklusive Abenteuer angegangen wird. The Snitch hat auf seinem Discord-Kanal einige interessante Leckerbissen geteilt, wie zum Beispiel, dass das Spiel von Ghost of Tsushima, Assassin's Creed und Dark Souls, dass es differenzierte Fähigkeitsbäume und Romantikoptionen haben wird, und vielleicht am interessantesten: einstellbare Schwierigkeitsgrade.

Die Nebenquests würden einem ähnlichen Muster folgen wie die von Ubisofts Assassin's Creed-Spielen (sowie der angeblich mit Symbolen gefüllten Karte, die unten abgebildet ist) und einen Leistungsmodus und eine Startqualität bieten.

Im Moment ist noch nichts offiziell, also müssen wir warten, bis Sony oder Team Ninja selbst kommentieren. Aber wenn man bedenkt, wie genau dieser Insider in der Vergangenheit war, geben wir ihm viel Glaubwürdigkeit.