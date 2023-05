Gerücht: PS5 Pro Dev Kit wird in den nächsten Monaten verschickt

HQ

Die PS5 Pro soll sich bei Sony in der Entwicklung befinden, und jüngsten Spekulationen zufolge wird angenommen, dass First-Party-Entwickler in den nächsten Monaten eine Prototypversion der aktualisierten Konsole in die Hände bekommen könnten.

Dieser Bericht stammt von Tom Henderson von Insider Gaming, der mit "100%iger Sicherheit" angibt, dass sich die PS5 Pro in der aktiven Entwicklung befindet und voraussichtlich Ende 2024 für die Verbraucher freigegeben wird.

Henderson gibt auch an, dass Drittentwickler bis Ende des Jahres eine frühe Version der PS5 Pro erhalten sollten. Sollten sich all diese Behauptungen als wahr erweisen, wird es spannend sein zu sehen, wie Sony seine bisher leistungsstärkste Konsole aufrüsten wird.