Gerücht: Predator: Hunting Grounds erhält Arnold Schwarzenegger als Synchronsprecher

Illfonic's kommendes Spiel Predator: Hunting Grounds erscheint am 24. April auf dem PC und der Playstation 4. Wie es aussieht, leiht Arnold Schwarzenegger seine Stimme für das Spiel. Schwarzenegger ist für seinen Charakter Dutch im originalen Predator-Film aus dem Jahr 1987 bekannt.

Coming Soon berichtet, dass eine Website namens The Arnold Fans im Laufe des Arnold Sports Festival in Columbus, Ohio einen kurzen Kommentar von Schwarzenegger höchstpersönlich erhielt.

''Als neulich Predator im Fernsehen lief sagte ich zu meiner Freundin, ''Lass uns den Anfang anschauen.'' Und im Endeffekt haben wir den ganzen Film geguckt, weil er sich auch heute noch gut hält. Andere Filme schaffen das nicht, doch Filme wie Predator und der erste Terminator halten sich gut, es hat Spaß gemacht ihn anzuschauen. Interessanterweise wurde ich eine Woche später gefragt, ob ich ein Voiceover für ein Predator-Videospiel machen könnte. Es war also toll, dass ich den Film geguckt habe um wieder in Stimmung zu kommen, um das Voiceover zu machen.'

Bisher wurde nichts offizielles verkündet, doch wir vermuten dass Schwarzenegger von Predator: Hunting Grounds sprach, als er ein Predator-Videospiel erwähnte.

