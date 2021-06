Gerücht: Playstation VR2 grob für Ende nächsten Jahres geplant

Sony hat die Playstation VR 2 im Februar dieses Jahres offiziell angekündigt, obwohl sie uns kaum Details nennen konnten. Die neuen Controller haben wir bereits gesehen und als grobes Startdatum wurde 2022 genannt. In einem neuen Bericht behauptet Bloomberg, dass der Start der Technologie noch in weiter Ferne liege. Informationen von "Leuten mit Sachkenntnis" besagen, dass Sony "den Nachfolger in der Wintersaison im nächsten Jahr veröffentlichen" möchte. Alles was im Englischen als "Holiday" bezeichnet wird, soll grundsätzlich zwischen November und Dezember veröffentlicht werden - sofern es nicht verschoben wird.