Gerücht: PlayStation könnte bald einen State of Play veranstalten

Laut dem Gaming-Leaker The Snitch (der zuvor erklärt hatte, dass er sich von der Verbreitung von Nachrichten zurückzieht) werden wir "sehr bald" von einem großen Drittanbieter-Spiel von PlayStation hören.

The Snitch ging nicht so weit zu sagen, welches Spiel dies sein könnte, aber Reporter bei Insider Gaming glauben, dass es sich um ein Metal Gear Solid-Remaster handeln könnte, was durch mehrere Lecks, die sich im Internet verbreiten, fast bestätigt wurde.

Es gibt auch die Idee, dass dies zu einem PlayStation State of Play führen könnte. Wir haben eines dieser Showcases zuletzt im September gesehen, also macht es Sinn, dass wir bald ein weiteres bekommen.

Dies könnte es Sony ermöglichen, die Spieler daran zu erinnern, dass es existiert, und Xbox nicht das ganze Rampenlicht mit seinem großen Bethesda-Showcase aufsaugen zu lassen, das später in diesem Monat erscheint. Bis jedoch etwas offiziell bestätigt ist, können wir unsere Hoffnungen nicht zu hoch schrauben.