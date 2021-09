Gerücht: Nintendo-Switch-Online soll angeblich Game-Boy-Spiele aufnehmen

HQ

Seit dem Start von Nintendo Switch Online vor drei Jahren hat Nintendo die Auswahl der enthaltenen Retro-Spiele, auf die zahlende Nutzer im Gegenzug einer monatlichen Gebühr zugreifen dürfen, langsam, aber ziemlich stetig erweitert. Leider fehlen noch viele der größten Titel aus der NES- und Super-Nintendo-Ära und gerade in letzter Zeit war die Auswahl ziemlich glanzlos.

Möglicherweise hat Nintendo dieses Manko erkannt, denn laut dem Podcast Nate the Hate, der vom bekannten Insider NateDrake betrieben wird, ist Nintendo derzeit dabei, die Online-Mitgliedschaft für Game-Boy- und Game-Boy-Color-Titel fit zu machen. Angeblich werden wohl schon in wenigen Wochen einige Handheld-Spiele eintreffen, berichtet die Quelle. Game-Boy-Advance-Titel werden dabei allerdings explizit ausgeklammert.

Solche Gerüchte lassen sich nicht so leicht verifizieren, doch Nintendo Life meint, diese Meldung mit Bezug auf eigene Quellen absichern zu können. Drücken wir die Daumen, dass Nintendo Switch Online in Zukunft etwas spannender wird. Wenn wir einige Game-Boy-/Game-Boy-Color-Perlen hervorheben wollen, dann sicherlich Spiele, wie Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan, Gargoyle's Quest und natürlich die beste Version von Tetris, die jemals geschaffen wurde.