Gerücht: Nintendo wird im September eine Direct veranstalten

Nintendo wird laut Brancheninsider Jeff Grubb Anfang September eine Direct-Präsentation veranstalten. In der neuesten Folge seines Podcasts Last of the Nintendogs sagte Grubb, er glaube, dass im September eine Direct kommen würde.

Konkret glaubt er, dass wir die Präsentation irgendwann zwischen dem 1. und 4. des Monats erhalten werden. Es mag ein wenig nah an der Gamescom erscheinen, aber es gibt auch ein Nintendo Live-Event in Seattle um diese Zeit.

Es gäbe viel zu zeigen, wie z. B. ein ausführlicheres Gameplay von Super Mario Bros. Wonder sowie vielleicht ein Update zum Super Mario RPG-Remake oder das Prinzessin Peach-Spiel, das angeteasert wurde.

Was würdest du gerne bei einer Nintendo Direct im September sehen?