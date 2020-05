Gerücht: Nintendo wird im Juni keine Ersatz-E3 ausstrahlen

Microsoft und Sony bereiten sich darauf vor, uns in den kommenden Wochen ihre Pläne für die neuen Konsolen zu offenbaren. Am 7. Mai überträgt Microsoft einen vermutlich voraufgezeichneten Stream ihres Formates "Inside Xbox" mit Xbox-Series-X-Spielen von externen Drittanbieterstudios, einige Wochen später wollen die Xbox Game Studios ihre aktuellen Projekte auf der Next-Gen-Plattform vorstellen. Sony soll angeblich ebenfalls eine vollständige Enthüllung der Playstation 5 vorbereiten und eine entsprechende Möglichkeit soll Berichten zufolge wohl der 4. Juni sein.

Das sind alles spannende Informationen, doch was können wir eigentlich von Nintendo erwarten? Auch dieser Publisher die abgesagte E3 mit einer digitalen Veranstaltung ersetzen, allerdings wird eine solche Aktion wohl frühestens im Juli stattfinden. VentureBeat hat offenbar mit einer Reihe von Entwicklern gesprochen, mit denen Nintendo aktuell zusammenarbeitet, um ein solches Format auf die Beine zu stellen. In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass Nintendo den internen Zeitplan wohl hinausgezögert hat, weil die Organisation aus dem Home Office heraus zu Komplikationen führte. Die Kollegen gehen davon aus, dass Nintendo uns in dieser Direct-Übertragung über ihre Pläne für das zweite Halbjahr aufklären wollte. Die Gelegenheit werde bis zum "Ende des Sommers" nachgeholt, heißt es bei VentureBeat.