Gerücht: Native PS3-Emulation kommt auf PS5

Während PlayStation dank des PlayStation Plus Premium Classics-Katalogs viele klassische Titel auf eine moderne Plattform gebracht hat, gibt es bestimmte Spiele, die immer noch in alter Hardware eingeschlossen sind.

Das könnte sich jedoch bald ändern. Sowohl der XboxEra-Podcast als auch Jeff Grubbs Game Mess Mornings haben darauf hingewiesen, dass eine native PS3-Emulation für die PS5 in Arbeit ist. Dies würde eine native Abwärtskompatibilität für die Konsole ermöglichen, was bedeutet, dass Sie PS Plus Premium nicht abonnieren müssten, um bestimmte PS3-Spiele zu spielen.





Wir sind uns nicht sicher, wann dieses Feature kommen würde, wenn es kommt, aber es wäre sicherlich ein Gewinn für diejenigen, die ihre nostalgischen Favoriten auf einem modernen Gerät spielen möchten.