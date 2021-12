Gerücht: Nächstes Splinter Cell möglicherweise eine "heimlichere Version von Assassin's Creed"?

HQ

Die Fans von Sam Fisher müssen in letzter Zeit immer wieder ertragen, dass Ubisoft den Third-Echelon-Geheimagenten als drittklassigen Gastauftritt in verschiedenen eigenen Projekten zweckentfremdet, ihm aber kein neues, eigenes Spiel zur Verfügung stellt. Das Unternehmen behauptet, dass sie den Militärspezialisten nicht vergessen haben, doch wie es um die Zukunft der Splinter-Cell-Reihe aussieht, das ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Gerüchte über ein neues Actionspiel mit dem Geheimagenten gibt es natürlich dennoch. Der Journalist Tom Henderson schreibt zum Beispiel im Internet, dass sich "Ubisofts Splinter-Cell-Spiel [...] in der frühen Entwicklung befindet" und dass das Studio eine offene Welt für das Game plant, die sich angeblich am Beispiel von Halo Infinite orientiert. Zur Erklärung: Der Sci-Fi-Shooter von 343 Industries ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die sich nacheinander öffnen, sobald man bestimmte Teile der Hintergrundgeschichte abgeschlossen hat.

Laut Henderson, der die Quellen für seine Behauptung nicht preisgibt, versuche Ubisoft in einem solchen Schauplatz eine "heimlichere Version von Assassin's Creed" anzusiedeln. Die actionreiche Ubisoft-Reihe hat sich in den letzten drei Installationen zunehmend vom Stealth-Gameplay entfernt und stattdessen göttliche Fähigkeiten zur schnellen Eliminierung von Feinden eingeführt.

Quelle: Gamingbolt