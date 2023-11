Gerücht: Modern Warfare III bekommt zwei The Walking Dead-Ikonen

HQ

Rick Grimes und Michonne kehren Anfang nächsten Jahres in der neuen Spin-off-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live auf unsere Bildschirme zurück, und es scheint, als ob die neue TV-Serie nicht das Einzige sein wird, was wir von dem Duo sehen werden. Laut dem Dataminer HeyImAlaix (von Insider Gaming als "seriös" bezeichnet) gibt es Beweise im Code, die zeigen, dass Rick Grimes und Michonne im Begriff sind, Call of Duty: Modern Warfare III als Operatoren beizutreten.

Wir gehen davon aus, dass dies um die Premiere der neuen Serie am 25. Februar herum passieren wird, also scheint es nicht so, als müssten wir unangemessen lange warten, um zu sehen, was sie dem Spiel zu bieten haben.

Freust du dich auf die Rückkehr von Rick Grimes und Michonne in The Walking Dead: The Ones Who Live?