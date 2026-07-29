Gerücht: Microsoft erleidet einen Verlust von 150 Dollar für jede Xbox Series S/X

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Allmählich sind die Preise für heutige Konsolen gestiegen, anstatt wie üblich zu fallen, wenn die Hardware älter wird und in größerem Maßstab in Massenproduktion produziert wird. Dazu gehören sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X, die heute Hunderte mehr kosteten als bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000. Außerdem steht auch eine Preiserhöhung für die Switch 2 bevor.

Es gab laute Beschwerden darüber, weil niemand mehr zahlen will. Konsolenhersteller geben Zöllen und Chip-Mangel die Schuld, aber das hält die Leute nicht davon ab, Sony, Microsoft und Nintendo der Gier zu beschuldigen. Was ist also die wahre Geschichte, und wie viel Gewinn machen sie mit diesen teuren Konsolen?

In einem Artikel auf Windows Central argumentiert Redakteur Jez Corden, dass es eine schlechte Idee ist, dass Microsoft konkurrierenden Händlern Project Helix anbietet, was weit verbreitet gemunkelt wird. Er glaubt, dass dies einen großen Teil der zusätzlichen Einnahmen nehmen würde, die Microsoft durch die Nutzung des Xbox Store von Spielern erzielt:

"Wenn Xbox Helix tatsächlich ein 'offener' PC ist, hätte Xbox keine andere Wahl, als ihn wie einen 'offenen' PC zu bepreisen. Die Xbox Ally kostet außerdem 999,99 Dollar, weil ASUS sein Geld mit den Softwareverkäufen nicht zurückverdienen kann, da sie keine eigene Vertriebsplattform haben."

Dann kommt die eigentliche Bombe. Corden, der oft sehr gut informiert ist, schreibt, dass Microsoft trotz der Preiserhöhungen bei jedem verkauften Xbox Series S/X massive Verluste erleidet:

"Dank der RAMpokalypse werden diese flanken Ränder noch komplizierter. Mir wurde gesagt, dass Xbox derzeit etwa 150 $~ pro verkaufter Xbox Series X|S verliert, selbst nach der geplanten Preiserhöhung im August 2026. Stell dir nun vor, dass 50 % oder mehr dieser Xbox Series X|S-Nutzer das Xbox-Ökosystem umgehen und direkt zu Steam gehen, um Spiele zu kaufen. Die Margen wären noch schlimmer. Du hättest überhaupt kein Geschäft."

Es bleibt abzuwarten, welchen Weg Microsoft für die nächste Generation wählen wird, aber ein Verlust von 150 Dollar pro verkaufter Konsole macht es auf jeden Fall leicht nachvollziehbar, warum der Preis in die Höhe schießt. Und leider scheint es in Zukunft noch teurer werden zu können. Wir wissen nicht, wie die Situation für Sony und Nintendo ist, aber die PlayStation 5 und Xbox Series X sind in Bezug auf die Leistung ziemlich ähnlich und sollten daher in einer vergleichbaren Position sein.