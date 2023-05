Gerücht: Mehrere Sony-Spiele sind "so gut wie fertig"

HQ

Das diesjährige PlayStation Showcase war für viele Spieler bestenfalls eine gemischte Sache, aber anscheinend hat Sony noch einige weitere Tricks im Ärmel.

Zumindest sagt das Tom Henderson von Insider Gaming, der gesagt hat, dass mehrere Sony-Titel "so gut wie fertig" sind. Mehrere Spiele, die hätten auftauchen können, waren einfach nicht da, was Henderson verwirrt zu haben scheint.

Wir erhalten zwar keine Details darüber, was diese Spiele sind, aber viele könnten ein paar Vermutungen haben. Das Multiplayer-Spiel The Last of Us zum Beispiel ist schon seit einiger Zeit in Arbeit, und viele haben etwas von Ghosts of Tsushima 2 erwartet.

Henderson schlägt sogar vor, dass Sony ein weiteres PlayStation Showcase haben muss, um diese Enttäuschung auszugleichen. Glaubst du, dass er Recht hat?