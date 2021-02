Gerücht: Legt Capcom The Great Ace Attorney 1 & 2 für PS4, Nintendo Switch und PC auf?

You're watching Werben

Die taiwanesische Behörde "Digital Game Rating Committe" hat uns diese Woche mit einer weiteren Überraschung entzückt. Das Unternehmen hat etwas namens "The Great Ace Attorney Chronicles" für Playstation 4, Nintendo Switch und PC in das eigene System aufgenommen und damit Gerüchte befeuert, die bereits einige Monate alt sind. Wie Gematsu berichtet, gehe aus internen Informationen, die Capcom bei einem Hacking-Angriff gestohlen wurden, hervor, dass der Konzern angeblich an einer entsprechenden Umsetzung arbeite. Die Ace-Attorney-Sammlung kombiniert jedenfalls zwei ältere 3DS-Ableger, die leider nie ins Englische übersetzt wurden und deshalb für uns sehr interessant sind.