Gerücht: Kevin Feige unzufrieden mit dem Skript von Spider-Man 4, fordert eine Überarbeitung

Jüngste Gerüchte, die vom Insider MyTimeToShineHello in einem Beitrag auf X geteilt wurden, deuten darauf hin, dass Kevin Feige, Marvels Mastermind, mit dem aktuellen Drehbuch für Spider-Man 4 nicht zufrieden ist und Berichten zufolge um eine komplette Neufassung gebeten hat.

Während Tom Holland Anfang des Jahres seine Zufriedenheit mit dem Entwurf zum Ausdruck brachte, scheint Feige andere Erwartungen an das nächste Kapitel der Spider-Man-Saga zu haben. Laut MyTimeToShineHello befindet sich das Skript noch in der Entwicklung, wobei erhebliche Änderungen im Gange sind. Die Dreharbeiten sollen erst Mitte 2025 beginnen, so dass Zeit für weitere Überarbeitungen bleibt.

Könnten sich diese Drehbuchänderungen auf die Veröffentlichung des Films im Jahr 2026 auswirken?