Gerücht: Josh Hartnett gilt als Two-Face in The Batman: Part II

Infolge des anhaltenden Autorenstreiks in Hollywood wurde kürzlich bestätigt , dass The Batman: Part II im März 2024 statt wie ursprünglich geplant Ende 2023 in Produktion gehen wird. Doch nur neun Monate vor dem Start beginnt das Casting für den Film.

Es sieht so aus, als würden wir den neuen Bezirksstaatsanwalt von Gotham nach dem letzten treffen ... geriet in The Batman in Schwierigkeiten, so der Insider John Rocha in der neuesten Folge des The Hot Mic-Podcasts. Und wie Sie wahrscheinlich schon herausgefunden haben, ist dieser neue D.A. Harvey Dent, besser bekannt als Two-Face.

Rocha behauptet, dass es zwei Schauspieler gibt, die derzeit Spitzenkandidaten für diese Rolle sind, und das sind Josh Hartnett (Black Hawk Down, Pearl Harbor, Lucky Number Slevin) und Joel Edgerton (Star Wars: Angriff der Klonkrieger, Zero Dark Thirty, Obi-Wan Kenobi). Er sagt auch, dass jeder, der die Rolle bekommt , "am Ende des Films Two-Face werden kann" - was ziemlich erwartet wird.

Andere Schauspieler, die die Figur Harvey Dent/Two-Face bereits gespielt haben, sind Billy Dee Williams in Batman (1989), Tommy Lee Jones in Batman Forever (1995), Aaron Eckhart in The Dark Knight (2008) und Nicholas D'Agosto in Gotham (2014).

Wer wäre Ihrer Meinung nach der bessere Two-Face? Josh Hartnett oder Joel Edgerton?