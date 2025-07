Gerücht: Indiana Jones Reboot in Arbeit

HQ

Nach dem monumentalen Flop von "Dial of Destiny" war das Schweigen um Indiana Jones und seine Zukunft schwer zu ignorieren. Zumindest bis jetzt. Gerüchten zufolge schmiedet Disney Pläne für einen kompletten Neustart des Franchise - diesmal ohne Harrison Ford.

Stattdessen wird Berichten zufolge ein neuer Schauspieler die ikonische Rolle übernehmen, entweder als frische Version von Dr. Jones oder möglicherweise als völlig neuer Charakter. Laut The DisInsider könnte Disney auf der D23 Expo im nächsten Jahr etwas enthüllen, wo ein Reboot offiziell angekündigt werden könnte.

Dass das Franchise zu neuem Leben erweckt wird, ist kaum überraschend - nach all den Jahren und Filmen gibt es eine riesige Fangemeinde und eine große Dosis Nostalgie, die man anzapfen kann. Aber die große Frage ist: In welche Richtung werden sie gehen? Wird es ein reines Reboot mit einer neuen Hauptrolle, ein Spin-off mit einer weiblichen Hauptfigur oder eine völlig neue Herangehensweise an das Indiana Jones-Universum?

Noch ist nichts sicher, aber eines ist klar: Disney wird etwas so Großes wie Indiana Jones nicht einfach verstauben und verrotten lassen.

Wie denkst du über die Zukunft von Indy? Klingt ein Reboot für Sie spannend?