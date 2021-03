Gerücht: Hinweise auf Platin-Inhalte in Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle entdeckt

Nachdem sich die Leute vom ersten Schreck erholen konnten, den das visuelle Erscheinungsbild der beiden kommenden Nintendo-Switch-Remakes Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle bei vielen Zuschauern auslöste, haben Spieler damit begonnen, den Enthüllungs-Trailer genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Detail scheint darauf hinzudeuten, dass wir uns möglicherweise auf Inhalte freuen können, die aus Pokémon Platin stammen.

Ein Nutzer auf Twitter hat in der Stadt Flori beispielsweise einen NPC entdeckt, der nicht in den Originalspielen Pokémon Diamant Edition/Perl Edition enthalten war. Laut Nintendo Life handelt dieser spezielle NPC in Pokémon Platin das Item Gracidea (vorausgesetzt ihr habt ein Shaymin bei euch), was in Perl/Diamant noch gar nicht benötigt wurde.

Spieler haben sich bereits zur Ankündigung gefragt, warum Nintendo zwei Ausgaben der vierten Generation neu auflegt, obwohl es einen dritten Teil gibt, der mehr Inhalte bietet. Pokémon Omega Rubin/Alpha Saphir wiesen jedoch ebenfalls einige Änderungen auf, die erst in Pokémon Smaragd hinzugekommen sind, der dritten Ausgabe der dritten Generation. Falls Entwickler ILCA diesem Beispiel folgt, können wir uns ja vielleicht wirklich auf weitere Überraschungen freuen.