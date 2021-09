Gerücht: God of War: Ragnarök möglicherweise viel größer als PS4-Vorgänger

HQ

Bei der Ankündigung von God of War: Ragnarök haben wir nichts vom Spiel gesehen, deshalb erwarten verschiedene Leute (1)(2)(3), dass wir den Titel möglicherweise Ende der Woche auf Sonys PS5-Livestream sehen könnten. Wir werden in wenigen Tagen sehen, was hinter diesem Wunschdenken steckt, doch bis dahin schauen wir uns an, was einer der Schöpfer der ersten beiden Spiele bislang zum neuen Kapitel in Erfahrung gebracht haben will.

Der ehemalige Entwickler David Scott Jaffe spricht auf Youtube über einige Aussagen, die er von seinen Freunden bei Sony aufgeschnappt hat. Diesen Quellen zufolge ziele Santa Monica Studio darauf ab, aus God of War: Ragnarök eine etwa 40-stündige Erfahrung zu machen. Das ist um einiges größer als das PS4-Reboot, das uns ungefähr 20 Stunden beschäftigte (oder 30 Stunden, wenn ihr die Platintrophäe gesammelt habt). Jaffe weiß nicht, ob diese ungefähre Zeitangabe für die Hauptgeschichte allein gelte oder für das Vervollständigen sämtlicher Spielinhalte. Eine grobe Vorstellung gibt uns diese Richtung in beiden Fällen.