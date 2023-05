Gerücht: Forza Motorsport erscheint im Oktober

HQ

Vor etwa einem Monat schrieb Turn 10 Forza Motorsport für die Veröffentlichung später in diesem Jahr"" target="_blank">schrieb, dass sie "Forza Motorsport für die Veröffentlichung später in diesem Jahr vorbereiten", was eine leichte Verzögerung gegenüber den ursprünglichen Plänen bedeutet, es vor Juli 2023 auf den Markt zu bringen.

Leider haben wir noch kein Release-Datum oder gar einen Release-Monat, aber laut dem Videospiel-Influencer und Insider MrMattyPlays können wir uns auf einen Release im Oktober freuen. Das verriet er selbst im Podcast Defining Duke, wo er sagte, dass er keine anderen Details zu bieten habe als genau dieses kleine Nugget.

Da Starfield im September veröffentlicht wird, bleiben Oktober und November (Dezember ist ziemlich ungewöhnlich für große Starts) im Grunde genommen brauchbare Monate für Forza Motorsport, also wenn Turn 10 in der Lage sein wird, ihr Versprechen für 2023 einzulösen, würden wir sagen, dass MrMattyPlays dies wahrscheinlich richtig machen wird.