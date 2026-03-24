Gerücht: Fortnite s Overwatch Zusammenarbeit steht noch bevor, wurde aber verzögert

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Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte und Berichte, dass Blizzards Overwatch eines der nächsten Projekte sein würde, die in Fortnite crossovern werden, aber im Gegensatz zu vielen Kollaborationen sind keine geleakten Ingame-Assets aufgetaucht und wir haben das trotz monatelanger Gerüchte noch nicht in irgendeiner Form gesehen. Was zum Teufel passiert also eigentlich?

Der berüchtigte Fortnite Leaker ShiinaBR hat sich an X gewandt, um ein Update darüber zu teilen, was mit der Zusammenarbeit passiert zu sein scheint, und erklärt, dass sie scheinbar weiterhin stattfindet, aber wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl von Verzögerungen verzögert wurde.

ShiinaBR äußert außerdem, dass sie wissen, welche Skins im Rahmen der Zusammenarbeit kommen werden, auch wenn ungewiss ist, wie sie veröffentlicht werden, da es angeblich frühere Pläne gab, einen Tracer-Skin in einen kommenden Battle Pass aufzunehmen, diese Integration aber inzwischen weniger sicher ist.

Sie schließen mit den Worten ab: "Ich glaube nicht, dass diese Kollaboration wegen Leaks abgesagt wird, sondern vielmehr, dass sie verschoben wurde oder nie für die Integration von Battle Pass gedacht war (oder *fälschlich* für eine Battle Pass-Kollaboration gehalten wurde, da sie später in dieser Saison noch eine Rolle spielen könnte)."

Kurz gesagt, es sieht so aus, als müssten wir noch länger auf offizielle Neuigkeiten darüber warten, was zwischen Blizzard und Epic Games passiert.