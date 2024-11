Gerücht: Fortnite OG wird diesen Dezember zurückkehren

HQ

Wenn man bedenkt, dass Fortnite zu diesem Zeitpunkt erst sieben Jahre alt ist, könnte es sich seltsam anfühlen, daran zu denken, dass es eine OG-Phase hat. Aber das Spiel hat sich in dieser relativ kurzen Zeit so sehr verändert, dass Spieler, die 2017 zum ersten Mal aus dem Battle Bus gestiegen sind, nicht im Geringsten verstehen werden, was im Jahr 2024 vor sich geht.

Als Epic jedoch mit der Rückkehr von Kapitel 1 die ursprünglichen Beutepools, die Karte und mehr wieder einführte, kehrten Fans von Old-School-Fortnite in Massen zurück und hatten das gleiche Gefühl wie 2017. Laut den Insidern ShiinaBR und HYPEX können wir nun davon ausgehen, dass Fortnite OG im Dezember wieder zurückkehren wird.





Den Insidern zufolge werden alle Saisons aus Kapitel 1 Monat für Monat zurückkehren, aber Fortnite OG wird dieses Mal kein zeitlich begrenztes Event sein, sondern dauerhaft. Es wird erwartet, dass es bei den Game Awards enthüllt wird, sowohl im Build- als auch im Zero-Build-Modus.