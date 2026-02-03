Gerücht: Ford und Xiaomi werden in naher Zukunft an Elektrofahrzeugen zusammenarbeiten

HQ

Ford hat in China Schwierigkeiten, und chinesische Elektroautohersteller wie Xiaomi sind noch nicht auf den amerikanischen Markt eingetroffen. Dieser spezielle Doppelkampf könnte durch eine groß angelegte Partnerschaft gelöst werden, und laut einem Bericht arbeiten Xiaomi und Ford genau daran.

Dies wäre ein historisches Geschäft, sollte dies bestätigt werden, und der Bericht stammt von Financial Times, der behauptet, es handele sich um ein Joint Venture, bei dem Xiaomi seine EV-Modelle in Ford-Werken in den USA herstellen und damit Zölle und Vorschriften umgehen kann.

Die Financial Times ist dafür bekannt, nicht zu übersehen, jedoch haben Vertreter sowohl von Ford als auch von Xiaomi jede Wahrheit bestritten und die Berichterstattung als "völlig falsch" bezeichnet.

Es wäre schließlich seltsam, wenn daran keinerlei Wahrheit dran wäre, aber es ist unklar, ob diese Gespräche laufen oder aktiv sind. Es fällt tatsächlich mit Xiaomis mit der mit Spannung erwarteten Limousine SU7 in Europa im Jahr 2027 zusammen.