Gerücht: Emma Stone könnte die Sue Storm aus dem MCU gewesen sein

Emma Stone war Berichten zufolge in Gesprächen, um Sue Storm im MCU zu werden, aber es scheint, dass diese Gespräche seitdem verpufft sind und die Schauspielerin die Rolle der Superheldin nicht übernehmen wird.

Diese Spekulation stammt aus der neuesten Folge von The Hot Mic mit Jeff Sneider und John Rocha. In dem Podcast wird angenommen, dass Marvel zwar mit der Möglichkeit an Stone herangetreten ist, Sue Storm für den bevorstehenden Neustart der Fantastic Four zu sein, Stone die Gelegenheit jedoch aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über die Bezahlung abgelehnt hat.

Natürlich ist dies im Moment nur ein Gerücht, aber es würde sich sicherlich als interessant erweisen, wenn es sich als wahr herausstellen würde. Glaubst du, Emma Stone hätte eine gute Sue Storm abgegeben?