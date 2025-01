Gerücht: Ein PlayStation State of Play kommt im Februar

HQ

Mit der Nintendo Switch 2, die gestern enthüllt wurde, und der Xbox, die nächste Woche eine große Show geplant hat, scheint der einzige Plattformbesitzer, der diesen Monat nichts zeigt, PlayStation zu sein. Allerdings heckt die blaue Marke anscheinend etwas aus, das nächsten Monat gezeigt werden kann.

Das sagt Leaker Nate The Hate, der auf die Frage, ob er etwas über den nächsten State of Play wisse, antwortete: "Wie klingt der Februar?" Wir bekommen hier nichts Solides wie ein tatsächliches Datum, also nehmt das wie immer mit einer Prise Salz.

Aber es würde Sinn machen, dass Sony Anfang des Jahres etwas plant, da es viele Spiele gibt, über die wir gerne mehr erfahren würden. Ghost of Yotei, FairGame$, Death Stranding 2: On the Beach und mehr bleiben nur wenige Details, und ein neuer State of Play könnte uns Antworten auf die Fragen geben, die wir haben.