Gerücht: Cliff Bleszinskis Studio Boss Key Productions sollte einen Alien-Shooter entwickeln

Cliff Bleszinski scheint ein geselliger Typ zu sein und weil er momentan seine Memoiren schreibt, erinnert er sich auf den sozialen Medien an vergangene Tage. Der einstige Gears-of-War-Chef war zuletzt mit einem eigenen Studio namens Boss Key Productions unterwegs, allerdings ist ihr sehr lauter "Hardcore-Shooter" gefloppt - aufgrund einer politischen Agenda, wie Cliffy B. meint. Die Erinnerungen an die Vergangenheit haben eine weitere Information ans Tageslicht gespült, denn angeblich sei das Studio damals wegen der Produktion eines nie umgesetzten Alien-Spiels angesprochen worden.

Cliff Bleszinski sprach kurz über dieses Projekt, das ein Ego-Shooter im Alien-Universum hätte werden sollen. Er spricht darüber, dass der damalige Rechteinhaber Fox die Geschichte einer erwachsenen Version des Mädchens Newt angehen wollte (Rebeca aus Alien - Die Rückkehr). Doch nachdem Disney das Unternehmen aufgekauft hatte, sei die Idee irgendwie verlorengegangen, so Bleszinski. Ein paar Gedanken aus dieser Zeit hat der Entwickler jedoch noch immer im Kopf:

"Ripley wäre am Leben gewesen und eure 'Cortana/Anya'. Ihr würdet als erwachsene Newt auf der Erde spielen. Weyland-Yutani rüstet die Aliens mit Waffen auf, in einer Einrichtung im Stile von Black Mesa - und natürlich bricht die Hölle los. Dein Roboter Kumpel Bischof [ist] eine neue [Maschine] mit dem Namen 'Casey' - nach [Newts] Puppe in Aliens."

Was haltet ihr von einem solchen Vorhaben?