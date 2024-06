Gerücht: Borderlands 4 wird auf dem Summer Game Fest enthüllt

HQ

Vor fast drei Wochen berichteten wir, dass Take-Two während des Summer Game Fest am Freitag (morgen!) eine ihrer "größten und beliebtesten" Spieleserien vorstellen wird, was wahrscheinlich eine von Borderlands, Bioshock, Civilization, Mafia oder Xcom bedeutet.

Borderlands, Bioshock und Mafia sind jedoch die wahrscheinlichsten Kandidaten, da wir wissen, dass Spiele in jeder Serie bereits seit langer Zeit in der Entwicklung sind - aber welches ist es? Es gab eine geteilte Meinung zu diesem Thema, wobei die meisten an eine neue Mafia oder Borderlands zu glauben schienen, und jetzt hat sich Insider Kurakasis (über das Exputer-Forum) eingeschaltet und gesagt, dass es Borderlands 4 ist.

Obwohl es nicht offiziell ist, hatte Kurakasis schon oft Recht, aber wir müssen abwarten und sehen, ob er auch dieses Mal Recht hat.