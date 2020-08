Gerücht: Bald Eigenregie in Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 ist ein sehr filmisches Spiel, was einigen Leuten sehr gut gefällt und anderen Spielern schnell auf die Nerven geht. Rockstar bietet darüber hinaus eine Reihe von Funktionen, mit denen wir das Spiel einem Spielfilm ähnlicher werden lassen können. Nun gibt es Hinweise darauf, dass in Kürze ein sogenannter Director-Modus eingeführt wird, mit dem wir dann selbst die Kamera in den Händen halten.

VideoTech hat sich in den Quellcode des Spiels eingegraben und mehrmals Hinweise auf einen sogenannten "Director Mode" entdeckt. Eine ähnliche Option kam bereits zuvor in Grand Theft Auto V zum Einsatz, dadurch erhalten die Spieler die Kontrolle über grafische Elemente des Spiels. Beispielsweise lassen sich andere Figuren steuern, wodurch Fans eigene Animationsfilme aufzeichnen und Trailer drehen konnten. Rockstar hat die Angelegenheit noch nicht kommentiert, aber für uns klingt das zumindest denkbar.