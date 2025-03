Gerücht: Avengers: Doomsday könnte sich verzögern

HQ

Der Premierentermin des erwarteten Avengers: Doomsday könnte in Gefahr sein. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, in dem der Journalist und Insider Jeff Sneider behauptet, dass Marvel und Disney sich immer noch nicht darauf geeinigt haben, welche Charaktere tatsächlich Teil des Films sein werden, was es wenig überraschend schwierig macht, mit den Dreharbeiten zu beginnen.

Laut Sneider selbst in seinem Podcast, den Sie unten sehen können, hatte er von Personen, die direkt mit der Produktion in Verbindung stehen, folgendes über den Film gehört:

"Wir wissen immer noch nicht, wer letztendlich in diesem Film mitspielen wird und wer nicht. Wir wissen nicht, wer zur Verfügung stehen wird."

Wenn sich Avengers: Doomsday verzögert, ist der nächste mögliche Veröffentlichungstermin der 6. November 2026, aber da sie sich auch dafür entschieden haben, sowohl Doomsday als auch die nachfolgenden Secret Wars nacheinander zu filmen, gibt es einen großen Druck, den Zeitplan tatsächlich eng zu halten. Weder Disney noch Marvel haben sich bisher dazu entschieden, das Gerücht zu kommentieren.

Welche Zeichen werden Ihrer Meinung nach in Avengers: Doomsday vorkommen?