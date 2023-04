Gerücht: Avatar: The Last Airbender Live-Action-Serie verschiebt Veröffentlichung auf 2024

In der Welt der westlichen Zeichentrickserien gibt es eine, die sich durch die Vereinigung der westlichen Ästhetik mit dem Anime-Genre von den anderen abhebt, und das war Avatar: The Last Airbender. Das Abenteuer des letzten Meisters der Luftelementkontrolle und Avatars seiner Zeit (d.h. eines Menschen, der die Künste der vier Elemente beherrschen kann: Luft, Wasser, Feuer und Erde) führte uns mehrere Staffeln lang durch seine reiche und weite Welt, während er das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellte und gegen die Feuernation kämpfte. die alle anderen dominierte.

Die Serie war zu ihrer Zeit ein großer Erfolg und es folgte eine Fortsetzung namens The Legend of Korra, viele Jahre nach Aangs Geschichte, und eine eher mittelmäßige Verfilmung unter der Regie von M. Night Shyamalan. Netflix machte sich daran, die amerikanische Animation zurückzubringen und in eine Live-Action-Serie zu verwandeln, und schloss die Dreharbeiten im Sommer 2022 ab. Aber jetzt sieht es so aus, als würden sich die Pläne zeitlich verzögern und wir werden Avatar: The Last Airbender erst Anfang 2024 sehen.

Das sagt Moviesr.net und fügt hinzu, dass der Premierenplan für diese Saison auf der Streaming-Plattform bereits ziemlich eng ist und dass die Postproduktion länger dauert als erwartet.

Zur Hauptbesetzung der Serie gehören Gordon Cormier als Aang, Kiawentiio als Katara, Ian Ousley als Sokka, Dallas Liu als Zuko, Paul Sun-Hyung Lee als Onkel Iroh, Elizabeth Yu als Azula, Lim Kay Siu als Gyatso, Daniel Dae Kim als Feuerlord Ozai, Ken Leung als Kommandant Zhao, Tamlyn Tomita als Yukari, Yvonne Chapman als Avatar Kyoshi, C. S. Lee als Avatar Roku und Casey Camp-Horinek als Gran Gran.

