Gerücht: Angebot der Xbox Series soll sich rechtzeitig für Halo und Forza wohl verbessern

Nicht alle Spieler sind bereits auf die aktuelle Konsolengeneration umgestiegen, weil die Teile nach wie vor nicht so leicht zu bekommen sind. Glücklicherweise könnte sich diese Situation zumindest für Xbox-Fans bald bessern, glaubt zumindest Christopher Dring, der Chef von Gamesindustry. Der Journalist diskutiert auf Twitter, dass Microsoft die Produktion neuer Konsolen angeblich ankurbeln konnte. Er vermutet, dass das Unternehmen Ende des Jahres mit einer höheren Nachfrage rechnet, angestachelt unter anderem durch Forza Horizon 5 und Halo Infinite:

„Die Branchen-[Partner] besagen, dass sich das Angebot der Xbox Series zum Jahresende deutlich verbessern wird - gerade rechtzeitig für Halo Infinite und Forza Horizon [5]. Microsoft wird diese Spiele und den Game Pass während des Weihnachtsverkaufsfensters als die wichtigsten Hardware-Verkaufsargumente nutzen."

Gesichert sind diese Einschätzungen nicht, deshalb ist fraglich, ob es wirklich zu einer merklichen Steigerung der Produktion kommt. In elf Monaten konnte Microsoft vermutlich etwa 8 Millionen Xbox Series herstellen, was hinter dem initialen Verkaufstempo der Xbox One liegt. Zum Weihnachtsgeschäft wird das Interesse an den Konsolen aber sicherlich auch ohne Halo und Forza vorhanden sein.