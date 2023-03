Gerücht: Amazon will Poltergeist und RoboCop neu starten

HQ

Letztes Jahr öffnete Amazon seine riesige Brieftasche und kaufte das Filmstudio MGM mit all seinem geistigen Eigentum (einschließlich Klassikern wie James Bond und Rocky, aber auch neueren Dingen wie The Handmaid's Tale). Dies war ein netter kleiner Deal im Wert von rund 8,5 Milliarden US-Dollar und jetzt sind sie bestrebt, ihre Investition zu nutzen. Etwas, das während des Podcasts The Hot Mic sehr ausführlich diskutiert wurde, wo Reporter Jeff Sneider über seine Insiderkontakte enthüllte, welche der vielen Marken von MGM Amazon am meisten daran interessiert ist, neu zu starten oder anderweitig Fortsetzungen zu drehen.

Dazu gehören wenig überraschend Stargate, The Thomas Crown Affair, Legally Blonde, Rocky, Poltergeist und RoboCop. Einige dieser Projekte befanden sich bereits in einer Art Vorproduktionsphase, und ein Beispiel dafür ist, dass Neill Blomkamp angeblich an RoboCop beteiligt war Returns. Ein Projekt, dem aus Zeitmangel für die Beteiligten inzwischen die Puste ausgegangen ist. In ähnlicher Weise hat Resse Witherspoon gesagt, dass sie bereit ist, einen dritten Legally Blonde zu machen, und Rocky-Produzent Irwin Winkler hat sich sowohl über weitere Creed-Filme als auch über ein Drago-Spin-off geöffnet.

Es geht also wahrscheinlich eher um das "Wann" als um das "Ob", wenn es um Fortsetzungen und Reboots dieser Marken geht, und wer weiß. In den richtigen Händen könnte aus allem definitiv etwas Gutes werden.

Was hältst du von all diesen Fortsetzungen und Reboots, gibt es einen Regisseur, der den Klassikern gerecht werden und gleichzeitig ein bisschen seinen eigenen Dreh einbringen könnte?