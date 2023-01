Gerücht: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Release könnte bald angekündigt werden

HQ

Es gibt Fälle, in denen ein Start stark begünstigt oder stark vom Zustand der Welt zu diesem Zeitpunkt beeinflusst werden kann. Es gibt positive Fälle, wie den Erfolg (weit über den Erwartungen) von Animal Crossing: New Horizons. Das Spiel kam inmitten der Gefangenschaft während der Pandemie heraus und half Millionen von Menschen, in diesen Tagen zurechtzukommen, sowie den Verkauf von Nintendo Switch an neue Bevölkerungsgruppen zu steigern.

Aber es gibt andere Fälle, in denen eine Veröffentlichung mit einem Ereignis zusammenfällt, das sowohl sie als auch das eigene Image des Verlags beeinträchtigen kann, wie es bei der russischen Invasion der Ukraine und der damals bevorstehenden Veröffentlichung von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp der Fall war. Das Spiel sollte am 8. April 2022 veröffentlicht werden, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben , bis wir sehen konnten, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelte. Und während es einige Glückliche gab, die das Spiel vor einiger Zeit spielen konnten, wartet der Rest von uns immer noch auf Neuigkeiten über seine zukünftige Veröffentlichung. Nun, jetzt haben wir Daten, die darauf hindeuten, dass wir das Spiel in diesem Jahr sehen könnten.

Ein Thread auf Famiboards hat anscheinend Änderungen an der eShop-Website des Spiels hervorgehoben, mit einer "neuen NSUID" angehängt. Wie im selben Beitrag erklärt, bedeutet eine neue NSUID, dass "Vorbestellungen irgendwann in der Zukunft live gehen werden".

Darüber hinaus wurden online Anzeigen für das aktualisierte Advance Wars 1+2: Reboot Camp gefunden, darunter Websites wie Amazon Mexico, Amazon Canada, Walmart, Best Buy und EB Games (danke, My Nintendo News).

Freust du dich immer noch darauf, diese neuen Versionen von Advance Wars zu spielen?