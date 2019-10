Gerücht: Activision soll eigenen Destiny-Ersatz erarbeiten

Noch bevor das erste Destiny enthüllt wurde, schlossen Entwickler Bungie und Publisher Activision eine strategische Partnerschaft über den Zeitraum von zehn Jahren, die das gewaltige Franchise über einen langen Zeitraum hinweg absichern sollte. Zwei Spiele später wurde die Sache schließlich vorzeitig beendet, seitdem gehen Bungie und Activision getrennte Wege. Laut dem Insider TheGamingRevolution scheint jedoch einiges darauf hinzudeuten, dass Activision die Lücke, die Bungie mit ihrem Entschluss in das Portfolio des Publishers gerissen haben, wieder füllen möchte. Insgesamt zehn Spiele sollen derzeit bei Activision in Arbeit seien - der Insider ordnet drei dieser Projekte dem Call-of-Duty-Universum von Sledgehammer, Infinity Ward und Treyarch zu. Eines der verbleibenden Games könnte aber womöglich als Lückenfüller von einem Dritthersteller herhalten, um Destiny zu ersetzen... Muss aber nicht so sein, sind ja nur Gerüchte.