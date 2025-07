Geralt gegen alle - The Witcher betritt die unvergleichliche Arena

HQ

Unmatched ist ein Brettspiel, das es dir ermöglicht, alle Arten von Märchenfiguren, Superhelden, echten Menschen und anderen zu mischen, um in tödlichen Kämpfen gegeneinander anzutreten. Ein Match, in dem Robin Hood und Hamlet gemeinsam gegen Bigfoot und Dracula im Hanging Gardens of Babylon kämpfen, ist nichts Ungewöhnliches, und der Erfolg des Brettspiels hat zu einer Flut interessanter Lizenzen geführt. Dank dessen wurden Charaktere wie Bruce Lee, Jurassic Park Velociraptors, Buffy und Spider-Man lange Zeit als potenzielle Kämpfer hinzugefügt und können auf einer Karte wie dem Heimatrevier von Daredevil, Hell's Kitchen kämpfen.

Jetzt wurde dies mit etwas erweitert, von dem ich denke, dass viele von Ihnen es lieben werden, nämlich The Witcher, eine Marke, die sich wie geschaffen für Unmatched anfühlt, und es ist schön genug, dass wir hier die Versionen von CD Projekt Red bekommen. Insgesamt gibt es zwei neue Erweiterungen namens Realms Fall und Steel & Silver, jeweils mit drei neuen Charakteren und einer neuen Art von Scheme -Karte namens "Ongoing", die zwischen den Runden im Spiel bleibt.

Geralt und der uralte Leshen kämpfen gegen den T-Rex aus Jurassic Park und Alice im Wunderland.

Wenn Sie mit Unmatched nicht vertraut sind, kann es von 2-4 Personen gespielt werden, entweder in Teams oder jeder gegen jeden. Eine Runde dauert normalerweise etwa 30 Minuten im Eins-gegen-Eins, und etwa eine Stunde, wenn Sie zwei gegen zwei spielen. Da diese Sets drei Figuren enthalten, heißt es jeder gegen jeden (es sei denn, man hat mehrere Sets und möchte sie mischen, was mir persönlich am meisten Spaß macht, und alle Unmatched Sets sind miteinander kompatibel).

Hier sind meine Rezensionen zu beiden The Witcher-Sets:

Diese drei Charaktere sind im Paket enthalten: Geralt von Riva, Ciri und Ancient Leshen.

Unübertroffen: The Witcher - Stahl & Silber

Steel & Silver ist wahrscheinlich die interessanteste der beiden Witcher -Erweiterungen und bietet eine geballte Dosis Nostalgie aus diesem Universum. Die Erweiterung enthält Geralt of Rivia, Ciri und Ancient Leshen, wobei die ersten beiden offensichtlich die Hauptattraktionen sind.

Geralt selbst hat mehr Karten als jeder andere Charakter. Er ist als eine Art Rollenspielcharakter konzipiert, bei dem man sich vor jedem Spiel seine Ausrüstung aussuchen kann. Basierend auf dem Gegner kannst du ihn optimieren, indem du das Schwert, die Rüstung und den Trank auswählst, die du für nötig hältst. Darüber hinaus gibt es einige wirklich starke Karten. Das macht ihn zu einem guten und fähigen, aber auch etwas vorhersehbaren und langweiligen Charakter, gegen den man spielen kann. An seiner Seite steht Dandelion, der ihn gut ergänzt, indem er Ranged ist, während Geralt Melee ist.

Ciri ist vielleicht der interessanteste Charakter in beiden The Witcher -Erweiterungen und wirkt sich auf das gesamte Spiel aus. Sie ist am Anfang nicht besonders gut und kann ihre Spezialfähigkeit erst einsetzen, wenn sie eine Reihe von Karten ausgespielt hat. Doch während sie Karten spielt, werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, die immer stärker werden. Ein guter Tipp bei ihr ist, zunächst defensiv zu spielen, während dein Gegner zuerst All-In gehen muss, um sie zu töten. Wenn Ciri noch da ist, wenn ihre neuesten Eigenschaften freigeschaltet werden, wird sie tödlich. Sie bringt das Einhorn Ihuarraquax in die Schlacht, was nicht besonders auffällig ist, aber viel aushalten kann und daher ein guter Bodyguard ist.

Schließlich haben wir noch Ancient Leshen, den ich als kurz davor wahrnehme, zu stark zu sein. Anscheinend sind die Spieleentwickler zum gleichen Schluss gekommen, denn Leshen kann nur einen Schritt pro Runde ziehen (obwohl es Karten gibt, die dabei helfen können) und hat nur 13 Lebenspunkte. Andernfalls handelt es sich um eine Kavalkade von potenziell grotesk mächtigen Angriffen, möglicherweise die stärksten im Spiel. An seiner Seite hat Leshen auch zwei Wölfe, die wie üblich sind und jeweils einem Treffer standhalten können. Sie bewegen sich jedoch in drei Schritten, und meines Wissens ist dies das erste Setup, bei dem der Hauptcharakter und die Nebencharaktere unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten haben.

Das Paket enthält zwei Schlachtfelder, von denen das interessanteste eine dunkle und thematische Karte ist, die von Kaer Morhen inspiriert ist und auf der verschiedene Zonen nur aus einer Richtung erreicht werden können (man kann von den Mauern in den Hof springen, aber man kann nicht vom Hof auf die Mauern laufen). Eine brillante Karte.

Gute Noten für Steel & Silver, mit anderen Worten, ein reines Witcher Festmahl. Es macht Spaß, eins gegen eins zu spielen, aber es ist am besten, wenn man mindestens ein Set hat, damit man die Charaktere ein wenig mischen und verschiedene Matchups spielen kann, und wenn man die Möglichkeit hat, zwei gegen zwei zu spielen, ist es absolut phänomenal. Egal, ob Sie ein lustiges Brettspiel suchen, das auf The Witcher basiert und sich nicht wie ein schneller Geldgriff anfühlt, oder ob Sie einfach nur neugierig auf Unmatched sind, oder ob Sie bereits spielen und expandieren möchten, dies ist sehr zu empfehlen. Das einzige, was einer maximalen Bewertung entgegensteht, ist die Tatsache, dass die Box "nur" drei statt vier Zeichen enthält (was ein Zwei-gegen-Zwei direkt nach dem Auspacken unmöglich macht).

Bewertung: 9/10

Unübertroffen: The Witcher - Realms Fall

Während Steel & Silver wirklich eine Art "Best of" aus der The Witcher Welt ist, ist Realms Fall vielleicht etwas mehr für Kenner. Es ist nicht so, dass Triss und Yennefer unbekannte Charaktere wären, aber hier gesellen sich zu den Damen Eredin und Philippa, die denjenigen, die die Bücher nicht gelesen oder die Spiele nicht gespielt haben, nicht ganz so bekannt sind. Dem Unterhaltungswert tut das glücklicherweise keinen Abbruch.

Triss und Yenne fer sind natürlich die interessantesten und haben ein ungewöhnliches Setup, bei dem beide Heldinnen als Hauptfigur eingesetzt werden können, was die andere zu einer Stütze macht. Yennefer kann ihre Angriffe verstärken, was sie sehr mächtig macht, während Triss mehr unerwarteten Schaden verursacht, vor dem man sich nicht schützen kann, was wohl so gesehen werden soll, dass sie Magie einsetzt. Beiden gemeinsam ist, dass sie die Karten ihrer Gegner in rasantem Tempo verschlingen, und vor allem mit Triss ist es sehr interessant zu spielen.

Eredin hat ein Setup, das wir bereits in Umatched gesehen haben, und hat vier Red Riders als Unterstützung. Wenn alle sterben, wird er zu Enraged, was ihn sowohl stärker als auch schneller macht, und er hat auch Verteidigungskarten, die zum Angriff verwendet werden können. Ein vielleicht etwas einfallsloser Charakter, der sich dennoch stark anfühlt und Spaß macht, mit ihm zu spielen. Mit vier Unterstützern ist es einfacher, Gegner zu flankieren, ihnen den Weg zu versperren und die Flucht zu erschweren.

Philippa hat in den Unmatched: The Witcher Erweiterungen viel Liebe erhalten und ist der beste Charakter im Spiel. Sie ist Ranged, hat aber nur zwölf Lebenspunkte und nicht besonders gute Verteidigungskarten. Auf der anderen Seite hat sie die Fähigkeit, wie nur wenige andere herumzutanzen, und am Ende jeder Runde darf sie Karten ziehen, bis sie vier auf der Hand hat. Das bedeutet, dass du sehr selten einer Philippa ohne Karten begegnen wirst. In Kombination mit dem Nebencharakter Dijkstra ist sie in den richtigen Händen sehr gefährlich, auch wenn es wohl ein paar Matches dauern wird, bis man den Dreh raus hat.

Diese drei Charaktere sind im Paket enthalten: Triss/Yennefer, Eredin und Philippa.

Das Set enthält zwei neue Karten, von denen eine auf einem Boot stattfindet. Dieses ist absolut phänomenal und in zwei Decks mit einer begrenzten Anzahl von Ein- und Ausgängen unterteilt. Es ist wirklich clever gestaltet und führt zu einigen außergewöhnlichen Intrigen, da die Platzierung aller Charaktere so wichtig wird.

Insgesamt ist Realms Fall auch eine gut gemachte Erweiterung, aber mit Ausnahme von Philippa und der Bootsarena scheint es ein wenig an Überraschungen zu mangeln. Wenn Sie The Witcher mögen, brauchen Sie natürlich auch dieses, aber wenn Sie nur ein The Witcher Brettspiel wollen, ist Steel & Silver genau das Richtige für Sie. Es ist jedoch am besten, sich beide zu holen, da dies Ihnen viele Möglichkeiten bietet, Ihr Gameplay zu variieren und sich an Schlachten zu beteiligen, die die Netflix-Serie weit übertreffen.

Bewertung: 7/10