Georgina Campbell kehrt in Psycho Killer zum Horror zurück

Die meisten von uns erinnern sich wahrscheinlich an Georgina Campbell für ihren Auftritt in Barbarian vor ein paar Jahren, und jetzt dürfen wir ihr auf eine weitere schreckliche Reise folgen – diesmal führt sie uns mit einer Geschichte, die von keinem Geringeren als Andrew Kevin Walker geschrieben wurde, tief in die Dunkelheit. In Psycho Killer folgen wir Campbell in der Rolle einer Polizistin, deren Ehemann brutal ermordet wird, und ihrer Jagd, um den Mörder zu finden.

Die Hinweise führen sie direkt in eine Welt voller Bösem und Wahnsinn, in der der Täter viel mehr zu sein scheint als nur ein gewöhnlicher Verrückter. Mit einem Drehbuch von Walker, der auch an Se7en und Sleepy Hollow beteiligt war, dürfen wir uns höchstwahrscheinlich auf eine Geschichte freuen, die uns nicht nur Angst macht, sondern auch unter die Haut geht.

Neben Campbell sehen wir auch Grace Dove, Logan Miller und sogar Malcolm McDowell selbst. Hoffentlich wird Psycho Killer etwas ganz Besonderes sein, wenn er Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommt. Schauen Sie sich den Trailer unten genauer an.