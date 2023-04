George R.R. Martin teilt zusätzliche Informationen über das bevorstehende Spin-off von Game of Thrones

Nach der Ankündigung letzte Woche hat der Mann, der Game of Thrones geschaffen hat, George R.R. Martin, in seinem eigenen Blog ein paar Informationen über die kommende Spin-off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight .

Der Autor hat angekündigt, dass der Titel der Serie derzeit in Arbeit ist und sich ändern kann, und dass die Show wahrscheinlich sechs Episoden lang sein wird und die erste von drei Novellen basierend auf den Charakteren adaptieren wird - was bedeutet, dass es jede Chance gibt, dass dies ein Produkt mit mehreren Staffeln sein wird.

"HBO hat uns grünes Licht gegeben, eine ganze Staffel (nicht nur einen Piloten) zu drehen, höchstwahrscheinlich von sechs Episoden... Das ist aber nicht in Stein gemeißelt und wird es erst deutlich später im Prozess sein."

Martin fährt fort: "Unsere Premierensaison wird eine Adaption der ersten der drei veröffentlichten Novellen sein, "The Hedge Knight", die Geschichte, wie Dunk & Egg sich zum ersten Mal während eines Turniers in Ashford Meadow trafen. Das Drehbuch für den Pilotfilm ist bereits geschrieben, und ich finde es großartig."

Der Autor merkte auch an, dass es noch kein Veröffentlichungsdatum für die Serie und auch keinen Starttermin für die Produktion gibt, da die Vorproduktion noch in vollem Gange ist. Aber wenn die Serie bei den Zuschauern ein Zuhause findet, wird das Ziel sein, die zweiten beiden Novellen zu adaptieren, was "ein paar Jahre dauern wird".

Der Haken wird jedoch sein, dass Martin, damit die Serie richtig abgeschlossen werden kann, die Geschichte der Serie tatsächlich beenden muss, über die Game of Thrones-Fans wahrscheinlich bereits ein unheilvolles Gefühl der Vertrautheit bekommen. Da diese Serie kürzer ist, kann Martin die Geschichte vielleicht abschließen, bevor die HBO-Show sie einholt.