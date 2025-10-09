George Clooney geht davon aus, dass die Dreharbeiten zu Oceans 14 in 9 bis 10 Monaten beginnen werden

Der jüngste Versuch, das Oceans -Franchise mit einer weiblichen Besetzung neu zu starten, verlief nicht ganz nach Plan, da der Film bei den Fans nie wirklich Anklang fand und sich an den Kinokassen als mittelmäßiger Versuch erwies. Es ist unklar, ob wir Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway und den Rest jemals in das Franchise zurückkehren sehen werden, zumal sich die Zukunft darauf zu konzentrieren scheint, die Geschichte mit der Originalbesetzung zu erweitern.

Oceans 14 ist in Arbeit. Es befindet sich in der Entwicklung und laut George Clooney sollten wir damit rechnen, dass die Dreharbeiten in etwa neun bis zehn Monaten beginnen werden. Das Budget für den Film wurde von Warner Bros. genehmigt, und jetzt besteht die Herausforderung darin, einen festen Zeitplan aufzustellen, der zu den zurückkehrenden Darstellern passt, zu denen angeblich auch Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle gehören, wenn man Clooneys Worten Glauben schenken darf.

Im Gespräch mit E! News erklärte Clooney: "Wir haben gerade das Budget von Warner Bros. genehmigt bekommen und wir versuchen, es einzurichten. Es ist nur eine Terminplanung, also geht es nur darum, ein Startdatum für uns festzulegen. Wahrscheinlich fangen wir in etwa neun oder zehn Monaten mit dem Schießen an."

Er erläuterte dann die erneute Zusammenarbeit mit den Darstellern, indem er erklärte: "Ja, Brad [Pitt], Matt [Damon] und Don [Cheadle] und Julia [Roberts]. Gestern Abend habe ich mit Julia zu Abend gegessen. Sie sind alle immer noch wirklich gute Freunde. Und so würde die Chance, zusammenzuarbeiten, Spaß machen."

