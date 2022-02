Genshin Impact: Version 2.5 lässt Kirschblüten in Inazuma aufblühen

HQ

Die neue Spielversion von Genshin Impact (v2.5) wird kommende Woche auf Konsolen, PC und mobilen Geräten verfügbar. Das Titel-Update "When the Sakura Bloom" führt eine neue Spielfigur ein, die man aus den jüngsten Haupt-Quests kennt. Yae Miko ist eine der seltensten 5-Stern-Charaktere, die ihr mit verschwindend geringer Wahrscheinlichkeit aus einer der teuren Lootkisten erhaltet. Die Schrein-Miko richtet mit ihren Fähigkeiten konstanten Elektroschaden an und ihr werdet sie vor dem Kauf ausprobieren dürfen.

In den neuen Story-Quests werden wir mehr über die Beziehung zwischen Yae Miko und Raiden Shogun erfahren. Einer noch wütenderen Version der geladenen Wächterin der Ewigkeit könnt ihr euch mit v2.5 im Dungeon "Trounce Domain" stellen. Ansonsten wird es ab dem 16. Februar neue Gegner, ein als Rhythmusspiel getarntes Minispiel in einer Bar/einem Café und eine fortlaufende Mission in der Region Enkanomiya geben. Dort müsst ihr wiederholbare Aufgaben abschließen, um eine sich ausbreitende Dunkelheit zurückzutreiben. Wenn ihr fleißig grindet, erhaltet ihr Belohnungen.