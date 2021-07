Genshin Impact: Aloy aus Horizon: Zero Dawn bereist Teyvat in Spielversion 2.1

Aloy aus Horizon: Zero Dawn wird eine Fünf-Sterne-Figur im Gacha-Spiel Genshin Impact. Playstation-Spieler erhalten die frostige Bogenschützin mit der Kyro-Kraft zuerst, anschließend sind die Spieler auf anderen Plattformen an der Reihe. Wer sich von einer Sony-Konsole aus mit den Servern verbindet, erhält die Abenteurerin bereits ab Spielversion 2.1 kostenlos. Wenn ihr vom Handy oder vom PC aus spielt, müsst ihr euch gedulden, bis Spielversion 2.2 erhältlich ist (oder euer Spielprofil synchronisieren). Ihr müsst in beiden Fällen weit genug vorangeschritten sein und Abenteurerstufe 20 erreicht haben. Playstation-Spieler erhalten zudem einen kostenlosen Bogen, der der Jägerin einen zusätzlichen Effekt verleiht.

Hier seht ihr einige Eindrücke der neuen Spielversion 2.0 von Genshin Impact.