Genkis Nintendo Switch 2-Video bedeutet Ärger für aktuelle Switch-Besitzer

Die Begeisterung um die CES 2025 war geradezu elektrisierend, denn Genkis Mockup-Video der gemunkelten Nintendo Switch 2 stiehlt das Rampenlicht. Während Nintendo sich bedeckt hält, hat der Zubehörhersteller Brotkrumen fallen lassen, die die Gerüchte ein wenig zu real erscheinen lassen, um sie zu ignorieren. Von magnetischen Joy-Con-Aufsätzen bis hin zum Flüstern eines mysteriösen "C"-Knopfes zeichnet Genkis Kreation das Bild einer Konsole, die ebenso faszinierend wie innovativ ist.

In einem Gespräch mit IGN gab der Vertreter zu, dass er von der Aufregung um ihr Modell überrascht war, und merkte an, dass sie glaubten, dass alle Details über die Switch 2 bereits durchgesickert seien und Genki nichts Neues vorstellte. Sie merkten an, dass sie nicht mit einem solchen Maß an Medienaufmerksamkeit gerechnet hätten.

Genki bestätigte auch, dass die neuen Joy-Cons mit optischen Sensoren und metallischen SL/SR-Tasten ausgestattet sein könnten, mit magnetischen Clips für eine nahtlose Befestigung. Aber der eigentliche Schocker? Die neue Switch passt trotz ähnlicher Abmessungen möglicherweise nicht in das ursprüngliche Dock. Dieses Detail könnte für langjährige Switch-Besitzer, die auf Abwärtskompatibilität des Zubehörs hoffen, Probleme bedeuten.

Das Modell gießt Öl ins Feuer und deutet auf einen zusätzlichen USB-Anschluss zum Aufladen aus der Hand und eine verlockende, wenn auch unbestätigte Möglichkeit einer kamerabezogenen Funktion hin, die an die schwer fassbare "C"-Taste gebunden ist. Doch ohne Nintendos offizielles Gütesiegel bleiben diese Details spekulativ.

Was bedeutet das für Nintendos treue Fangemeinde? Angesichts der sich häufenden Gerüchte und der zunehmenden Glaubwürdigkeit von Leaks, stellt sich die Frage, ob eine offizielle Ankündigung vor der Tür steht?