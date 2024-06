Genieße den PlayStation Online-Multiplayer dieses Wochenende kostenlos

HQ

Wenn Sie gerne Online-Multiplayer spielen möchten, aber kein PlayStation Plus -Abonnement haben, hat Sony eine schöne Überraschung für Sie auf Lager. An diesem Wochenende, vom 22. bis 23. Juni, ist es völlig kostenlos, Multiplayer online zu spielen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um ein paar Schläge in Mortal Kombat 1 zu werfen, einige Rennen gegen internationale Konkurrenz in F1 24 zu fahren, eine Pause von der EM mit ein paar Top Spin 2K25 einzulegen und den Koop-Modus in Avatar: Frontiers of Pandora zu genießen.