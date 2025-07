Gen.G wird beim Esports World Cup zum League of Legends-Champion gekrönt

HQ

Noch mehr Esports World Cup Turniere sind zu Ende gegangen. Nach einem arbeitsreichen Wochenende ist die League of Legends Action beendet und es wurde ein Gewinner gekrönt, der den Großteil des Preispools von $2 Millionen zurück nach Korea bringt.

Ja, Gen. G Esports setzte sich durch, nachdem sie Anyone's Legend im großen Finale besiegt hatten. Das Spiel endete mit einem knappen Spiel, bei dem Gen.G schließlich mit 3:2 gewannen und sich 600.000 Dollar für ihre Bemühungen, eine Trophäe und eine Bootsladung Club Points für Gen.G zur Verwendung in der Club Championship sicherten.

Um ins Finale einzuziehen, besiegten Gen.G im Viertel- und Halbfinale FlyQuest und G2 Esports, während Anyone's Legend Hanwha Life Esports und T1 besiegten. Was die nächsten Schritte für Gen.G betrifft, so kehrt die LCK in ein paar Tagen zurück.