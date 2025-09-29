Gen.G Esports besiegt Hanwha Life Esports und holt sich die Trophäe für die LCK Finals

HQ

Es war ein verdammt gutes Jahr für Gen.G Esports in der Welt der kompetitiven League of Legends, denn das südkoreanische Team hat bisher bewiesen, dass es die Crème de la Crème ist. Es gewann die Mid-Season Invitational im Juli, gewann die Esports World Cup Trophäe eine Woche später und das alles, während es in der regulären League of Legends Championship Korea Saison kaum verlor und insgesamt 29 Siege und nur eine einzige Niederlage verbuchte. Diesen Erfolg setzt sie nun auch mit einer LCK Finals Trophäe fort.

Gen.G Esports hat Hanwha Life Esports besiegt, um die Trophäe für sich zu beanspruchen. Es war kein einfacher Sieg, da das Team in der zweiten Runde gegen KT Rolster verlor und dann zwei Spiele in der Ausscheidungsrunde überstehen musste (Ausscheiden aus T1 und KT Rolster), bevor es das Finale gegen Hanwha Life Esports erreichte.

Das bedeutet, dass die Vertreter der LCK bei Worlds 2025 von Gen.G Esports angeführt und dann von Hanwha Life Esports, KT Rolster und T1 unterstützt werden, wobei die LCK vier Plätze erhalten, da sie die aktuelle Weltmeisterschaftsliga sind.