Genesis hat ein auffälliges neues Konzept für Langstreckenrennen vorgestellt

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Wir sehen ständig auffällige Konzeptfahrzeuge sowohl etablierter als auch kleinerer Marken, aber es scheint, als wäre das Magma GT3-Konzept von Genesis ein Leitbild, das andere ernst nehmen sollten.

Wie Motor1 berichtet, wird dieses Auto offenbar 2027 sein Wettbewerbsdebüt geben. Das Projekt ist Teil der ehrgeizigen Motorsport-Expansion von Genesis, bei der die koreanische Luxusmarke in erstklassige Langstreckenrennen einsteigt, darunter die FIA World Endurance Championship und die IMSA SportsCar Championship.

Im Gegensatz zu vielen modernen Leistungsprojekten plant Genesis keinen Hybrid- oder Elektroantriebsstrang. Der GT3 soll von einem Saugmotor angetrieben werden, der speziell für die Einhaltung der GT3-Vorschriften entwickelt wurde. Laut Genesis wurde der Motor durch die Kombination von Elementen zweier bestehender Vierzylindermotoren entwickelt, was zu einem völlig neuen V8 für den Rennsport führt.

Der Serien-Magma GT3 wird an private Rennsportteams weltweit verkauft, sodass Genesis gegen etablierte Konkurrenten wie den Porsche 911 GT3 R, Ferrari 296 GT3, Lamborghini Temerario GT3 und BMW M4 GT3 antreten kann.