GenDesign und Fumito Ueda finden neuen Publisher

Das Unternehmen Kowloon Nights unterstützt Entwickler unabhängig von großen Publishern dabei, Spiele zu veröffentlichen. Dabei geht es zwar in erster Linie um die finanzielle Situation der Studios, die Firma steht den Betroffenen aber auch mit Ratschlägen und ihren Kontakten zur Seite, um etwa Partnerschaften mit anderen Unternehmen herzustellen.

Warum berichten wir über diese Leute? Weil in einem Artikel von Polygon erwähnt wird, dass das französische Unternehmen Fumito Uedas Entwicklerstudio GenDesign bei sich aufgenommen hat - das ist der Schöpfer des legendären Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Sein neuestes Spiel könnte demnach finanzielle Unterstützung erhalten, was den Japaner unabhängiger von Sony machen würde.

Laut Ueda ist diese Art der Zusammenarbeit für den eigentlichen Entwicklungsprozess des Spiels viel besser. Wenn Entwickler für ein Unternehmen arbeiten, das mit der Produktion selbst nicht vertraut ist, müsse das Team der visuellen Präsentation von Vorhaben und Ideen im Prototypstadium viel mehr Aufmerksamkeit schenken, was - wie er sich erinnert - reine Zeitverschwendung ist.

Diese Entwicklung ist auch deshalb interessant, weil das neueste Ueda-Spiel nicht mehr ausschließlich Eigentum von Sony ist. Der Entwickler könnte beabsichtigen, das noch namenlose, nächste Projekt als Multiplattform-Titel zu veröffentlichen. Dass sich der Japaner nach über zwanzig Jahren gegen eine Playstation-exklusive Veröffentlichung entscheidet, wäre eine gravierende Veränderung in der Karriere des Designers.