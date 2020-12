Geheimnisvolles Logo in Crash Bandicoot 4 entdeckt

You're watching Werben

Activision unterstützt die alten Playstation-Jump'n'Runs seit einigen Jahren mit Neuauflagen und neuen Kapiteln, was insbesondere den Fans von Spyro dem Drachen und Crash Bandicoot in die Arme spielte. Seit dem Herbst springt der tasmanische Beutelteufel durch Crash Bandicoot 4: It's About Time und diese Woche haben wir möglicherweise einen ersten Teaser für ein neues Projekt gesehen.

Der Twitter-Benutzer Kevin Fagargan veröffentlichte ein Video mit einem mysteriösen, neuen Logo, das es ins Spiel geschafft hat. Im ersten Level des neuesten Games gibt es einen Fernseher, der die Logos der verschiedenen Spiele der Serie zeigt. Man schaltet zwischen den Programmen durch, indem man den Röhrenfernseher haut. Kevin Fagargan hat dieses Spiel zu 106 Prozent abgeschlossen und er war aufgrund seines Fortschritts in der Lage, auf ein neues Programm zu wechseln, das allerdings nur ein mysteriöses Logo offenbart, bevor es selbstständig umgeschaltet wird.

Dieses Logo zeigt die beiden Farben lila und orange, was uns an eine Wumpa-Frucht erinnert. Das ist leider schon alles, was wir wissen, doch ist Activision dafür bekannt, dass sie ihre Fans mit kleinen Teasern auf kommende Projekte hinweisen. In einem neuen Videoclip, der diese Woche vom Entwicklerstudio veröffentlicht wurde, spielt Crash mit seiner Schwester Coco auf einem dieser Fernsehgeräte Uncharted 4: A Thief's End. Ob das ein Zufall ist?