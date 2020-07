Geheimbünde mucken Civilization VI auf

You're watching Werben

Der New Frontier Pass von Civilization VI wird nächsten Monat mit dem geplanten Äthiopien-Paket erweitert. Es wird als Teil des Saison-Passes erhältlich sein oder einzeln erworben werden können (knapp 5 Euro). Die Hauptattraktion ist natürlich die neue spielbare Zivilisation von Äthiopien, die sehr gläubig ist. Konkrete Details wollte Firaxis Games aus irgendeinem Grund noch nicht mit uns teilen, deshalb müssen wir uns in der Zwischenzeit damit begnügen, mehr über einige andere Features zu erfahren, die dem Spiel beitreten.

Die diplomatische Komponente des Strategiespiels soll mit dem kommenden DLC nämlich gestärkt werden. Die Entwickler haben das Feature direkt "so mächtig" gemacht, dass wir nur einen Diplomaten pro Zivilisation haben dürfen, also sollten wir uns auf einiges gefasst machen. Nicht weniger spannend sind die neuen Geheimbünde, die die Verwendung der Erweiterung Gathering Storm zwingend voraussetzen. Dadurch erhalten wir Zugang zu einer von vier Geheimgesellschaften, die uns Gouverneure mit einzigartigen Upgrades zur Verfügung stellen. Da diese aus dem Hintergrund heraus gelenkt werden, können sie nicht bestimmten Städten zugewiesen werden.

Die Owls of Minerva haben einen Spionagefokus mit Goldboni. Die Hermetic Order schätzen Wissenschaft und Technologie über alles und sie können eine neue Kartenressource entdecken: Ley-Linien. Voidsingers scheinen auf Lovecraftian-Überlieferungen zu beruhen und haben eine einzigartige "Kultisten"-Einheit, die mit Glauben rekrutiert wird. Schließlich gibt es noch die Fraktion Sanguine-Pack, was im Grunde genommen Vampire sind und in den Händen eines aggressiven Spielers sicher nützlich sein könnten (es gibt auch cool aussehende Burgen, zwischen denen man die Einheiten im späten Spiel teleportieren kann).